Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Очередную суточную сводку представило в четверг, 1 октября, Министерство обороны России.

Как рассказало ведомство в своем "Макс"-канале, за минувшие 24 часа средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты семь управляемых авиационных бомб и 650 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 248 994 беспилотных летательных аппарата.

Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России Андрей Мордвичев рассказал, что в российской системе ПВО создали дополнительный эшелон прикрытия на предельно малых высотах. Акцент в развитии Сухопутных войск смещается с совершенствования отдельных образцов вооружения на создание единой устойчивой системы, объединяющей ПВО и прочие аспекты.

Тем временем в окружении генерального секретаря ООН рассказали, что Антониу Гутерриш встревожен эскалацией конфликта на Украине и осуждает недавние атаки украинских беспилотников на регионы Российской Федерации.