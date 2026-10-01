Певец SHAMAN выдал новость: "Иногда два любящих человека становятся друг для друга прошлым"

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) обратился к общественности. Известный исполнитель сообщил важную новость.

Еще накануне, 30 сентября, в своем официальном телеграм-канале популярный певец предупредил многочисленных поклонников, что подготовил сюрприз. А уже сегодня, 1 октября, Ярослав представил клип на новую песню, которая называется "Прощай, моя любовь".

"Есть слова, которые делят жизнь на "до" и "после"... Иногда два любящих человека становятся друг для друга прошлым. Но сердце еще долго не принимает то, с чем уже смирился разум", - сообщил Дронов.

Отметим, что в личной жизни певец счастлив. Напомним, в ноябре будет год, как Ярослав официально оформил отношения с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Лишь летом этого года супруги решили отметить это событие. На днях Ярослав и Екатерина устроили торжество в узком кругу в одном из столичных заведений.

В недавнем интервью Дронов признался, что они живут у Екатерины Мизулиной. Оказалось, пока у артиста нет собственной квартиры в Москве. Певец не может решить, какое конкретно жилье ему нужно: загородный особняк или квартира в столице. По словам Ярослава, он пока "гол как сокол".

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