90 дней до Нового года: выбираем безопасные игрушки и гирлянды

Сегодня пятница, 2 октября, а это значит, что до нового года осталось 90 дней.

Новогодние украшения, за исключением гирлянд и пиротехники, не подлежат обязательной сертификации, поэтому выбирать их следует с особой тщательностью.

Елочные игрушки не должны иметь химический запах, подтеки и сколы. Отдельно следует проверить элементы крепления. В доме, где есть дети и животные, лучше отдать предпочтение пластиковым или деревянным игрушкам.

Что касается гирлянд, то лучше отдать предпочтение светодиодным лампочкам, а не традиционным лампам накаливания. Перед покупкой важно протестировать украшение на всех режимах работы, проверить надежность гнезд, целостность изоляции, а также прочность соединений с блоком управления и вилкой.