Собянин открыл станцию международных поездов в "Москва-Сити"

Сегодня мэр столицы Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров на новом городском вокзале Москва-Сити открыли первую в России платформу международного сообщения. Здесь будут останавливаться поезда Москва-Минск. Благодаря этому пассажиры смогут экономить в пути до получаса.

Сесть на поезд, который идет в Минск, теперь можно будет прямо в деловом центре столицы. Сегодня там открыли станцию международных рейсов "Москва-Сити". Время в пути в белорусскую столицу составит 7 с половиной часов.

Раньше в Минск поезда отправлялись со станции "Белорусской". Между двумя столицами уже регулярно курсируют скоростные "Ласточки", которые перевозят 800 тысяч пассажиров в год.

"Москва-Сити" – крупнейший вокзал и крупнейший транспортный узел нашей страны. Я думаю, в Европе таких транспортных узлов практически нет. Здесь проходят три линии метрополитена, два железнодорожных пути Московских центральных диаметров и Московское центральное кольцо. Считался городским вокзалом, через который осуществляется перевозка между другими городами, регионами. Но сегодня хорошее событие – здесь начинают останавливаться поезда Москва – Минск, и, по сути дела, этот городской вокзал превращается еще и в международный вокзал", – сказал Собянин (цитата по АГН "Москва")

"В эти дни в течение этого месяца исполняется, вы не поверите, 155 лет с момента, когда первый поезд из Минска прибыл в Москву", - отметила Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

Через новый вокзал также будут проходить и междугородние рейсы из Смоленска. Ещё недавно на этом месте было две платформы МЦД. В рамках расширения транспортного хаба появилась третья. Общая площадь строительства составила 15 тысяч квадратных метров. Задача стояла амбициозная - встроить новую инфраструктуру, не прерывая работу существующей.

"Мы производили строительство без ограничения движения поездов. Для того, чтобы нам произвести эти работы, мы построили семь временных мостовых пролётов. И под этими же мостовыми пролётами производили работы по строительству пешеходных тоннелей", - пояснил Дмитрий Дергачёв, заместитель начальника московской дирекции по капитальному строительству ОАО "РЖД".

Вокзал спроектировали по принципу "сухих ног" - все платформы и переходы находятся под навесом, а время перемещения между путями составляет не больше четырёх минут. На станции "Москва-Сити" также пересекаются две линии МЦД, МЦК и две ветки метро - всего шесть направлений. Это первый в России транспортный узел объединивший городской, междугородний и международный транспорт.

"Здесь будет останавливаться "Ласточка" – скоростной поезд Москва – Минск и скоростной поезд Москва – Смоленск", - отметил Олег Белозёров, генеральный директор ОАО "РЖД".

Создание вокзала позволило развивать и прилегающие территории. Здесь уже строят новый деловой и бизнес-центры. Транспортная доступность улучшилась для жителей сразу нескольких районов. А это около полумиллиона человек. Ожидается, что к 2030 году число пользователей нового транспортного хаба достигнет 175 тысяч человек.