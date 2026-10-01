Мобильные пункты вакцинации от гриппа открылись на Воробьевых горах и в "Зарядье"

Два новых мобильных пункта вакцинации от гриппа открылись сегодня в Москве. Найти их можно в парке "Зарядье". И на канатной дороге на Воробьевых горах. Таким образом, теперь в городе работают 20 площадок. В том числе у станций метро, МЦК и МЦД.

Причём, новые пункты выглядят весьма необычно. Фактически - это - артобъекты. Так, на Воробьёвых горах павильон стилизован под кабину канатной дороги. Но внутри всё как в медицинском кабинете.

"Все санитарно-эпидемиологические нормы в данной кабинке соблюдены и вакцинацию проводят профессионально обученные медицинские работники. Интервал между пациентами может быть от 3 минут доходить до 6. Поэтому в порядке живой очереди в среднем вакцинацию проходят от 60 до 80 человек", - сообщила Лилия Мусаева, заведующая отделением медицинской профилактики городской поликлиники №22.