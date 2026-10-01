Участники проекта "Московское долголетие" начали разработку коллекций одежды

Мода и "Московское долголетие" - понятия неразделимые. В "Мастерской дизайнеров" готовятся к очередному дефиле. Участники пятого сезона - как никогда сильные и талантливые. Маргарита всю жизнь служила покорению космоса - участвовала в создании "Бурана". Выйдя на пенсию, взяла очередную высоту: прошла серьезный отбор и попала в команду Дениса Ерёмкина.

Маргарита поразила гуру полетом фантазии - использовала для эскизов не дорогие материалы, а подручные. Эскизы оценили и профессионалы. За смелость и креатив. Мастерская Ерёмкина тему будущей коллекции посвятила юбилею столицы. Название красивое - "880".

Замысел - грандиозный. Среди помощников - искусственный интеллект. Он по ключевым словам сгенерировал принты для будущей ткани - со станциями метро, Красной площадью, Москва-сити и сиренью.

Участники мастерской счастливы. Их учат нестандартно мыслить, сочетать несочетаемое, рисовать, конструировать, подбирать аксессуары и шить. Не за горами - собственный бренд.

А в мастерской Вадима Мерлиса рождается "Архивный шик". В основе коллекции - старые вещи: галстуки, кружево, пуговицы и броши. Это раньше они пылились без дела, а совсем скоро превратятся в арт-объекты, достойные подиума.

"Сейчас это очень модно, потому что надоел минимализм, надоели худи. А люди хотят какого-то взрыва фантазии. Чтобы все было живое, необычное. Потом, это очень экологичная одежда. Потому что мы её делаем из какой-то одежды, которая не продалась, осталась на складе, вышла из моды", - рассказал Вадим Мерлис, дизайнер, наставник проекта мэра Москвы "Мастерские дизайнеров" "Московского долголетия".

Финансисты, инженеры, учителя и конструкторы дружно учатся новой профессии и аплодируют - своим преподавателям и проекту мэра Москвы. Говорят: "Московское долголетие" и "Мастерские дизайнеров" дарят новую жизнь не только вещам.

"Я считаю, что людям просто подарили вторую жизнь. Это гениальный проект. И огромное спасибо всем, кто его довёл до этого высокого уровня", - рассказала Светлана Соловьева, участник проекта мэра Москвы "Мастерские дизайнеров" "Московского долголетия".

Это не пустые слова. Некоторые участники "Мастерских" уже ведут свои курсы. Впереди - самое интересное. Воплощение задуманного, показ пяти коллекций в Центральном доме литераторов. И это точно стоит увидеть.