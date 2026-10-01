Россия принимает и будет принимать все меры для обеспечения безопасности Калининградской области.

Все шаги предпринимаются в соответствии с российским законодательством, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Калининград является неотъемлемой частью Российской Федерации. Это наш очень важный самый западный регион России", - подчеркнул спикер Кремля.

Песков также отметил, что Европа решила формировать свою идентичность безопасности по образу и подобию НАТО. Стоит помнить, что Альянс создавался как конфронтационный механизм, подчеркнули в Кремле.