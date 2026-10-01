Украина так и не стала ближе к переговорам с Россией. Это констатировал в четверг, 1 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля по просьбе журналистов оценил, изменилась ли ситуация за год — с тех пор, как российский президент Владимир Путин выразил надежды на появление у Киева сил вернуться за стол переговоров.

По словам Пескова, "вряд ли можно признать, что Украина стала ближе к переговорам", как и Европа, которая лишь мешает возобновлению дипломатического процесса.

Подавляющее большинство европейских стран принимает участие в конфликте на стороне Украины, предоставляя ВСУ вооружения, боевую технику и военных инструкторов — это не может не иметь последствий, цитирует политика РИА Новости.

Тем временем бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель написала в статье для The American Conservative, что предводителю киевского режима следует согласиться на невыгодную сделку ради завершения конфликта, поскольку "Украина находится в таком положении, когда единственная победа, в которую стоит верить, требует принятия плохого мира".

Между тем президент России Владимир Путин рассказал, что Москва готовилась к возобновлению переговоров с Киевом после проведения единого дня голосования. Однако Украина устроила беспрецедентно масштабную атаку дронов в попытках помешать россиянам изъявить свою волю. После подобного нам еще нужно подумать, что в ее интересах, отметил российский лидер.