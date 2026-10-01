Россия огласила ответ на недружественные действия Венгрии

Группе сотрудников дипломатической миссии Венгрии предписано покинуть территорию России. Об этом рассказали в четверг, 1 октября, в российском Министерстве иностранных дел.

Внешнеполитическое ведомство огласило ответные меры временному поверенному в делах Венгрии в России Габору Гергичу после решения Будапешта выгнать десять российских дипломатов. Как подчеркивает МИД России, действия венгерских властей носят безосновательный и откровенно недружественный характер.

С учетом этого сотрудников посольства Венгрии в Москве, генконсульств Венгрии в Санкт-Петербурге и Казани обязали в течение двух недель покинуть территорию Российской Федерации, сообщается на официальном сайте министерства.

Ранее посол России в Венгрии Евгений Станиславов обвинил Будапешт в беспричинной эскалации. По словам дипломата, заверения венгерских властей о готовности к прагматичному сотрудничеству с Москвой ничего не стоят — политики явно угодили в плен идеологизированных антироссийских фобий.

Спикер МИД России Мария Захарова предупредила, что русофобское лобби в Будапеште безнаказанным не останется — ответ будет жестким и болезненным.