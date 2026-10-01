Модель Анастасия Решетова объявила о беременности

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова ждет второго ребенка. Округлившийся живот она уже не может скрыть.

Радостной новостью эффектная брюнетка поделилась с изданием "Мнение редакции* может не совпадать". Модель объявила: "Сейчас не буду многословна. Просто поделюсь с вами самым трепетным и важным моментом своей жизни. Скоро я стану мамой во второй раз".

Кто является отцом ребенка, точно неизвестно. Однако ранее модель признавалась, что выходит замуж за сына миллиардера Ары Абрамяна Владислава. По некоторым данным, влюбленные официально оформили отношения летом, причем сделали это в узком кругу и без помпы.

Напомним, что шесть лет назад Анастасия Решетова родила от рэпера Тимати сына Ратмира. Однако влюбленные так и не поженились. Наоборот, вскоре после появления сына на свет Тимати и Анастасия расстались.

Интересно, что в Сети ходят упорные слухи, что именно с Решетовой изменял певице Алсу муж, бизнесмен Ян Абрамов. В результате в 2024 году популярная исполнительница оформила развод с супругом. А впоследствии артистка намекала на связь Абрамова с Решетовой, оставляя едкие комментарии в соцсети.

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