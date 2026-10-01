Московская железная дорога готовится к зимнему сезону

Московская железная дорога готовится к зиме. Переобучение проходят машинисты, которым впервые предстоит работать при минусовых температурах. Одновременно идёт проверка подвижного состава. Помимо уже обычных работ, применяют и новые технологии. Например, дымный метод. Зачем он нужен?

Так проверяют герметичность подвагонного ящика, где хранится ключевое электрооборудование. Напряжение внутри 25 тысяч вольт. Если зимой туда попадёт снег – замыкания не избежать. В герметичности внутреннего пространства убеждаются, продувая их дымом. Если он сочится сквозь закрытую крышку, значит где-то есть брешь.

С этого начинается подготовка поездов к зимнему периоду. Следующий шаг – включение обогревателей. Умная система сама контролирует температуру внутри салона от 14 до 18 градусов.

И ключевой этап подготовки к холодам – обучение "первозимников". Так называют машинистов, которые впервые будут управлять составом при минусовых температурах. Плохая видимость и наледь усложняют работу. Поэтому сначала обучение проводят на тренажёре

"Машинист электропоезда при управлении электропоездом должен опробовать не менее часа следования автоматические тормоза в пути следования. Скорость должна снизится, нормальный тормозной путь снизится на 10 километров в час, если не снижается, применяем экстренное торможение", - рассказал Дмитрий Антонов, машинист-инструктор локомотивной бригады моторвагонного депо "Домодедово".

И тогда машинист отправляется на пересдачу. Но здесь они никого не пугают. Олег мечтал освоить профессию с детства, уже водит поезд и сейчас основательно готовится к холодам. Скоро полностью готовые к зиме поезда будут встречать пассажиров.