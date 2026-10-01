Елена Товстик влепила Дибровой звонкую оплеуху после новостей о свадьбе

Летом 2025 года на Рублевке разгорелся скандал. Жена телеведущего Дмитрия Диброва ушла из их большого семейного дома в съемный особняк к бизнесмену Роману Товстику. Миллиардер ради Полины оставил жену Елену, родившую ему шестерых детей. Шоумен с пониманием отнесся к решению супруги и не стал препятствовать разводу. При этом в семье Товстиков до сих пор кипят страсти. Елена не смирилась с тем, что муж ушел от нее к другой женщине.

На днях Товстик получила новый удар. На руке Полины заметили огромное кольцо. Перстень ей подарил Роман. Поговаривают, что украшение обошлось бизнесмену в несколько миллионов рублей.

И это на фоне того, что Диброва и Товстик подали в суд на Елену. Они требуют, чтобы бывшая жена бизнесмена прекратила на своей странице в соцсети поливать изменщиков грязью. Полина заявила, что Елена клевещет на нее и ее детей, а Роман подал икс о "защите чести, достоинства, доброго имени, защите изображения и частной жизни, удалении контента, опубликовании опровержения".

Однако Товстик в ответ влепила сопернице звонкую оплеуху. Елена тоже намерена засудить бывшую подружку.

"Явилась представитель Елены Товстик и с порога пообещала подать иски против Полины, видимо, за какие-то фантазийные высказывания. Настрой у представителя был агрессивный", — сообщила адвокат Дибровой Марина Дубровская.