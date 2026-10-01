Оксана Самойлова взвыла из заграницы: "Я знаю, что виновата перед своими детьми"

Оксана Самойлова и Джиган демонстрировали завидную семейную идиллию. Но лишь сейчас выяснилось, что пара годами скрывала правду.

В недавнем интервью Ксении Собчак Оксана Самойлова рассказала о проблемах в семье. Годами модель и четверо детей терпели неадекватные поступки Джигана. Кульминацией стал инцидент в июле. Тогда рэпер будучи в измененном сознании устроил стрельбу на территории своего загородного дома, около десяти часов удерживал собственных работников, а одного из них даже ранил.

Самое чудовищное, что в этот момент в доме находились и дети. Они прятались от Джигана в шкафах и звонили матери. Оксана Самойлова в этот момент была в Италии. Дети признавались в любви матери и боялись, что отец их сейчас убьет. К счастью, Джигана удалось успокоить, а потом отправить в реабилитационный центр в Израиль. Он там до сих пор, кстати, и находится.

В Сети откровения модели произвели эффект разорвавшейся бомбы. Разразился скандал. Многие встали на сторону Оксаны. Но нашлись и те, кто попытался защитить Джигана. Но и те и другие сошлись на том, что больше всего в этой ситуации жалко четверых детей рэпера и блогерши. От откровений старшей дочери пары Ариэлы, судя по комментариям в Сети, у многих зрителей просто стыла кровь в жилах.

Девушка прямо указала, что у отца серьезные проблемы с запрещенными веществами, и продемонстрировала завидную ответственность за сестер и брата. В Сети комментаторы назвали ее "единственным взрослым в этой семье".

А сейчас Оксана Самойлова прокомментировала поднявшуюся шумиху. Для начала она поблагодарила женщин за поддержку и рассказала, что ежедневно получает "тысячи" сообщений от девушек, оказавшихся в подобной ситуации.

"Я не знала, как правильно себя вести во всем этом. В какой-то момент психика адаптируется и абсолютно странные вещи начинают казаться тебе нормальными. Всё переплетается. Сейчас я могу сказать точно, что никто не скажет тебе спасибо за то, что ты "спасала", терпела и пыталась сохранить", - отметила Самойлова на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Как отметила модель, сейчас, спустя три месяца, дети восстановились, они посещают школу и живут обычной жизнью. "Я знаю, что я виновата перед своими детьми, но также я знаю, что я хорошая мама и всю жизнь делала все для их счастья и благополучия и в этой ситуации я сделала все, что могла, в тот момент, когда это стало возможным юридически", - покаялась блогерша, которая, к слову, в настоящий момент находится в Париже.

В заключение она изъявила желание закрыть тему и сообщила, что все дальнейшие разбирательства будут уже в рамках опеки.

Ранее стало известно, что Оксана Самойлова подала иск об ограничении родительских прав Джигана. А семью взяли на контроль органы опеки. Теперь они могут в любое время приходить с проверками.

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