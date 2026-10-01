Собянин: Сервисом "По пути" воспользовались более 3 млн раз за пять лет

Сервис перевозок по запросу "По пути" работает уже пять лет, за это время им воспользовались свыше 3 миллионов раз, а в среднем на таких автобусах совершается около 2 тысяч поездок в день.Об этом в своем канале в Мах рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, проект помог улучшить транспортную доступность удаленных от центра районов. Работает сервис по принципу такси, но по тарифам и правилам городского транспорта.

Этим летом стали доступны еще две остановки: "Алхимовская улица (школа)" в Щербинке и "Деревня Милорадово" в районе Коммунарка, добавил глава города. Подробности - в посте.