Британские санкционные списки по России вновь увеличились — на этот раз на 31 позицию. Об этом рассказали в четверг, 1 октября, в Министерстве иностранных дел королевства.

Как уточняет Форин-офис, под действие рестрикций попал новый российский газовоз "Алексей Косыгин", а также газовозы "Петр Столыпин" и "Константин Посьет". В то же время официальный Лондон продлил лицензии на перевозку СПГ для Японии и Южной Кореи до 31 марта 2028 года.

Ограничительные меры введены также против президента Южной Осетии Марата Камболова и его предшественника Алана Гаглоева, председателя "Движения первых" Артур Орлов и главы ряда региональных отделений организации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Москва не торопится назначать нового посла в Лондоне на смену завершившему служебную командировку в Великобритании Андрею Келину. Как подчеркнул представитель Кремля, "в связи с отсутствием двусторонних отношений нам, по сути, спешить-то некуда".

Тем временем в ФСБ недвусмысленно высказались в адрес россиян, которые уехали из страны и способствуют враждебным антироссийским действиям Великобритании. Сотрудник спецслужбы предупредил, что "лица, решившие связать судьбу с Лондоном и желающие России поражения, известны контрразведке поименно".