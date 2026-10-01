В кабмине раскрыли будущее семейной ипотеки: "Будем донастраивать"

Правительство России сможет донастроить программу "Семейная ипотека", если возникнет такая необходимость. Об этом заявил в четверг, 1 октября, заместитель главы кабмина Марат Хуснуллин, курирующий вопросы строительства и недвижимости.

Комментируя изменения параметров программы, вступившие в силу 1 октября, политик пояснил, что эти непростые изменения были согласованы для снижения нагрузки на бюджет, а также чтобы "сделать семейную ипотеку более целевой, более привязанной к конкретным регионам, которые нам нужны".

Хуснуллин пообещал, что "будем смотреть, как это повлияет в целом на рынок, при необходимости будем что-то донастраивать для того, чтобы, самое главное, обеспечить достройку всех домов, куда люди вложили свои деньги".

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов раскритиковал новые условия "Семейной ипотеки", заявив, что это не приведет к решению жилищных и демографических проблем в стране. Парламентарий потребовал вернуть ставку 6% для семей с одним ребенком, с двумя детьми – снизить до 4%, с тремя – до 2%, а для молодых многодетных родителей и семей с четырьмя и более детьми вообще установить нулевую ставку.

Налоговый советник Анна Веденеева в комментарии АГН "Москва" выразила мнение, что новые параметры семейной ипотеки не спровоцируют рост ставок рыночной ипотеки, но приведут к тому, что рыночная ипотека перестанет быть запасным вариантом. По мнению эксперта, ужесточение семейной ипотеки перераспределит часть заемщиков в рыночный сегмент, однако "это поддержка объемов, а не толчок ставок вверх". Веденеева предложила понаблюдать, не начнут ли банки предлагать адресные ставки для семей с одним-двумя детьми, "отфильтрованных" семейной программой.

Руководитель группы регионального развития "Яндекс Недвижимость" Анастасия Знаменщикова, которую цитирует ТАСС, отметила, что в России большинство покупателей жилья использует условия базовой ипотеки, а к льготным программам вроде "Семейной ипотеки" и аналогичным прибегают от 20 до 24% граждан, покупающих квартиры.