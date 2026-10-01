Могила Сергея Соседова вызвала оторопь: "Как Зайцева похоронили!"

Сергей Соседов скончался 23 сентября в Нерюнгри. Музыкальный критик прилетел в Якутию по работе, поднимался по лестнице в свой номер в отеле, но по неустановленной причине упал и получил серьезную травму. Журналиста сразу же госпитализировали, ему провели операцию, медики до последнего бились за жизнь Соседова, но не смогли его спасти.

Музыкальному критику было 58 лет. Причиной смерти журналиста судмедэксперты назвали перелом черепа и кровоизлияние в мозг.

30 сентября с Сергеем простились на Троекуровском кладбище. После панихиды гроб с телом Соседова увезли в Подмосковье. Покой журналист обрел на Перепечинском кладбище рядом с отцом.

Это кладбище находится практически на границе Химок и Лобни рядом с московским аэропортом Шереметьево. Оно было основано 27 лет назад, но 1 февраля 2019-го погост закрыли для новых захоронений — то есть подхоранивать можно только в могилы к родственникам.

Добираться до Перепечинского кладбища жителям Москвы не очень удобно. На метро не доехать, от ближайшее станции "Планерная" еще минут 40 нужно ехать на автобусе, дойти не получится и от станций "Лобня" или "Сходня", придется пересаживаться на автобус.

Это обстоятельство возмутило некоторых поклонников и друзей Соседова. Семье Сергея предлагали место на престижном Троекуровском кладбище, но мама музыкального критика была категорична — Антонине Петровне была важно, чтобы ее муж и сын после смерти воссоединились.

"Это же Бог знает где! Туда же невозможно доехать", — возмущался из-за решения мамы Соседова Леонид Дзюник.

Его поддержали пользователи Сети. Разгорелся скандал. Народ до хрипоты спорит, должны ли были родственники уступить общественности и похоронить Соседова в доступном для широкой публики месте.

"Это оторопь, а не могила получилась! Вы посмотри фото, Сергей достоин лучшего!"; "Надо было маму переубедить и похоронить Сергея со всеми почестями на Троекуровском кладбище! И памятник бы поставили красивый, и люди бы цветы носили! А так, как Зайцева похоронили на отшибе! Даже обидно за таких значимых людей!"; "Кладбище старое, заброшенное. Кругом сорняки"; "Нет, это кладбище ухоженное. Есть, конечно, заброшенные могилы, но их не много. У меня там папа похоронен"; "На Троекуровском я бываю, и к Сереже заходила бы, а кто в эти Химки поедет?"; "И правильно сделали, а то всякие взяли моду по чужим могилка шастать", — спорят россияне.