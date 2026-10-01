"Я могу сказать": Волочкова сообщила о романе с известным актером

Когда-то Анастасия Волочкова поражала своей красотой. У ног эффектной балерины были разные известные мужчины.

Например, артистка не скрывает, что у нее были романтические отношения с голливудским актером Джимом Керри. Они познакомились, когда знаменитый артист прилетел в Москву на ее спектакль "Жизель" в Большом театре. Позже отношения переросли в романтические во время визита балерины в американский штат Вэйл.

"Я могу сказать, что Джим вообще удивительный совершенно человек. Он не тот образ, который создан в фильме "Маска". В глубине своей души это глубоко ранимый человек и очень теплый", - сообщила Волочкова.

Балерина отметила, что могла бы даже выйти замуж за голливудского актера, но не захотела оставлять карьеру и Россию, передает Teleprogramma.org. "Когда мы встречались, мы поговорили друг с другом о том, что я никогда не смогу оставить Россию и Большой театр, а он не сможет оставить Лос-Анджелес и Голливуд. У нас не было никакой привязанности физического характера в том плане, что кто-то чего-то кому-то должен. Это были прекраснейшие романтические отношения", - заключила артистка.

Ранее стало известно, что 64-летний Джим Керри женился в третий раз. Его избранницей стала художница азиатского происхождения Мин Ха. Ей 32 года. Влюбленные вместе уже несколько лет, но лишь сейчас официально оформили отношения. Торжество прошло в узком кругу в Лос-Анджелесе.

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