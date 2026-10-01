Ракова рассказала о новой программе подготовки к олимпиадам для учеников 3-6 классов

Для учеников 3-6 классов столичных школ начинает работу проект "Лига юного олимпиадника". Инициатива объединит почти 10 тысяч ребят, проявляющих интерес к математике и естественным наукам. Программа направлена на раннее выявление способностей и систематическую подготовку талантливой молодежи к олимпиадному движению.

Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула значимость точных дисциплин для развития аналитического мышления. По ее словам, чем раньше ребенок начинает углубленно заниматься математикой и естествознанием, тем выше вероятность раскрытия его потенциала.

"В Москве мы уделяем большое внимание математическому и естественно-научному направлениям обучения. Математика и точные науки играют ключевую роль в формировании ума, логики и гибкости мышления, помогают развивать аналитические навыки, тренируют память. Новым этапом этой работы стал проект “Лига юного олимпиадника”, который мы запускаем для детей из третьих — шестых классов. Более чем в 40 школах заработают специальные кружки, что позволит развивать потенциал учеников с младшей школы", — отметила Анастасия Ракова.

Для участия в проекте школьникам предстоит пройти диагностику. Отборочный этап пройдет с 5 октября по 13 ноября на платформе "Московская электронная школа". В случае неудачи предусмотрена возможность повторного тестирования, которая предоставляется один раз в полтора месяца. Победители и призеры прошлого сезона олимпиады "Готов к жизни в умном городе!" получают право участия без дополнительных испытаний.

За успехи в решении задач участники будут получать баллы, которые можно обменять на памятные призы. Для учеников пятых — шестых классов, продемонстрировавших наиболее высокие результаты, предусмотрена дополнительная мотивация: их пригласят на бесплатные летние выездные смены Центра педагогического мастерства. Там с детьми будут работать преподаватели сборных, победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.