Песков загадочно высказался о ЧП с самолетом Flydubai: "Проявите терпение"

Нет смысла строить предположения относительно того, что именно случилось на борту самолета авиакомпании Flydubai, следовавшего из Дубая в Израиль. Комментарий такого характера дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 1 октября.

За день до этого воздушное судно подало сигнал бедствия. Выяснилось, что на борту было совершено вооруженное нападение — по распространившейся версии, второй пилот пытался свести счеты с жизнью и попутно спровоцировать авиакатастрофу. Мужчину удалось обезвредить, самолет совершил экстренную посадку, все пассажиры остались целы.

В ответ на просьбы журналистов прокомментировать случившееся представитель Кремля предложил "обращаться к нашим специальным службам, если они располагают информацией". Песков напомнил, что "событие произошло только вчера, сейчас там ведется следствие", поэтому "нужно все-таки чуть-чуть проявить терпение" (цитаты по РИА Новости).

Тем временем CNN сообщает, что пилот, на которого было совершено нападение в ходе рейса, получил тяжелое ранение рук и потерял очень много крови. Один из пассажиров, дантист Шота Мусаев, рассказал, что оказал потерпевшему первую помощь: "Он был весь в порезах, его голова… Руки были практически рассечены, чуть ли не разрезаны надвое".

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что самолет был спасен благодаря израильскому сантехнику — он якобы услышал крики, "выдернул того парня из кресла и отбросил назад", а затем взялся за управление и предотвратил крушение. Справиться с пилотированием, по словам Трампа, сантехнику помогла любовь к телепередаче шоу "Расследования авиакатастроф".