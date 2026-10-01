Финансовые возможности Украины для ведения боев против России иссякают. Это признали в руководстве государства.

По словам премьер-министра Украины Сергея Корецкого, которые приводит Politico, отсутствие денег подорвет возможности оказывать сопротивление российской армии. На оборонные нужды Украине, как заявил политик, не хватает 27 миллиардов долларов, причем лишь 7 миллиардов из этой суммы удастся компенсировать.

Дефицит средств обострился накануне очередной зимы, которую Украина встречает с катастрофическими повреждениями энергетических объектов и мощностей. Главарь киевского режима Владимир Зеленский снова выпрашивает у западных спонсоров деньги и оружие, особенно упирая на необходимость получения противоракет для системы противовоздушной обороны (ПВО): "Чем ближе зима, тем больше такой защиты нам нужно".

Украинский политолог Олег Соскин подтвердил, что ситуацию с системой ПВО в стране весьма печальна, но объяснил это отнюдь не жадностью доноров: "Всё, уже Киев обречен. У него полностью его защита разрушена, которую должны были построить за эти годы. Да, всю разворовали. Что уж тут поделаешь? Денег на ПВО нет, все украли" (цитаты по РИА Новости).

Не хватает Вооруженным силам Украины и БПЛА. Как пишет The Wall Street Journal, ВСУ лишь на 14% обеспечены нужными им дронами средней дальности — в этом признаются военнослужащие украинских сил беспилотных систем.