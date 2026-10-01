Меган Маркл в США сняли с другим мужчиной: так и сияет от счастья

Меган Маркл и принц Гарри в конце августа вернулись в Великобританию. Однако сейчас в Сети появилось видео, сделанное в Америке, на котором опальная герцогиня запечатлена с другим мужчиной.

26 августа герцог и герцогиня Сассекские вернулись в Великобританию вместе со своими детьми, сыном Арчи и дочкой Лилибет, но они все еще не объяснили причины своего переезда из США. В Сети муссируется основная версия, что Гарри принципиально захотел, чтобы наследники получили британское образование.

Причем в Калифорнии у них остался дом. После отказа от королевских обязанностей и переезда в США влюбленные поселились в просторном доме в Монтесито. Вернувшись обратно в Великобританию, Гарри и Меган не забросили свой американский дом. Супруги договорились, что Маркл время от времени будет прилетать в США и проведывать особняк.

А теперь в Сети появилось видео Меган из США, на котором она запечатлена с неким мужчиной. Ролик выложила сама Маркл на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Меган сообщила, что начала подготовку к Рождеству уже в июне. Отметим, что в начале лета она вместе с семьей еще находилась в Калифорнии.

Супруга принца Гарри представила ивент-календарь. Он будет распространяться через ее бренд As Ever, который Меган не так давно запустила.

Отметим, что малоизвестную американскую актрису то и дело критикуют в Сети. Поначалу Меган нравилась, но после того, как несколько лет назад она дала пару разгромных интервью, в которых негативно высказалась в адрес королевских родственников, ее репутация оказалась безвозвратно подмочена.

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