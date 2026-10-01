Россия и Беларусь подписали меморандум о строительстве ВСМ Москва-Минск

Меморандум о сотрудничестве в строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Минск подписали министры транспорта России и Беларуси. Протяженность проектируемой ВСМ – около 700 километров, время в пути — около трех часов, сообщил глава российского Минтранса Андрей Никитин.

Никитин также подтвердил, что "Российские железные дороги" начали работу над техническим обоснованием проекта. По прогнозам Минтранса, пассажиропоток будущей ВСМ достигнет 5,8 миллиона человек в год.

В России планируется построить пять линий ВСМ. Магистраль из Москвы в Санкт-Петербург находится в стадии реализации. В планах - линии Москва - Минск, Екатеринбург через Казань, магистрали до Адлера и Рязани. Предполагается, что реализация проекта ВСМ обеспечит суммарный пассажиропоток в объеме 77 миллионов человек, передает ТАСС.