Франция. Студенты поджигают колледжи. Рядом полыхает полицейский участок. Бутылки с горючей смесью летят во все стороны. В Марселе даже облили бензином директора одной из школ. Поджечь не успели. Разгорячённую толпу силовики разгоняют слезоточивым газом. Масштабные протесты проходят во всех крупных городах пятой республики. Студенты недовольны нехваткой учителей и медработников, а также требуют пересмотра чрезмерно перегруженного расписания. Союз лицеистов Франции призывает блокировать учебные заведения, не обращая внимания на полицию.

500 человек арестованы. Как минимум 50 силовиков ранены. Полиция оперативно заявила, что в уличных беспорядках участвуют ненастоящие студенты и старшеклассники. Впрочем, проблема от этого не исчезла. В соседней Германии тоже митинги. Там начала работать программа субсидий на топливо. Она в теории должна понизить стоимость литра горючего примерно на 10 центов. Сентябрь 2026-го стал самым дорогим месяцем для немецких водителей. Топливный кризис спровоцировал разгон общей инфляции в стране.

Еврочиновники же продолжают делать хорошую мину при плохой игре. Газета Die Welt давит на то, что европейцы должны в первую очередь думать не о себе и своих проблемах, а об Украине. Ведь виновата во всех бедах жителей ЕС Россия, а вовсе не правительства стран Старого света.

"Мы в срочном порядке обеспечиваем способность сдерживать Россию. Федеральное правительство инвестирует в военную мощь Германии и ее экономическую устойчивость. И в этом направлении мы добились значительного прогресса", - заявил Фридрих Мерц, канцлер Германии.

Генсек НАТО Марк Рютте стоит рядом и убедительно кивает. Европейским странам поручено увеличивать обороноспособность альянса. А где они будут искать деньги - высшие чины блока не волнует. Как и Вашингтон. США и так слишком долго вкладывались больше всех.

"Байден передал Украине огромные объемы боеприпасов - гораздо больше, чем то, что мы потратили. Но у нас все в отличном состоянии. У нас есть боеприпасы среднего класса и верхнего среднего класса, которые мощнее и сильнее, чем когда-либо прежде. Есть боеприпасы, которые Зеленский не стал бы брать, но они очень мощные. Он не взял бы их, потому что у него не было самолетов и всего необходимого для их применения", - это фрагмент интервью Дональда Трампа журналу "Тайм".

Когда именно боеприпасы предлагались Украине и что это были за боеприпасы - не уточняется. Еще в августе киевский режим плакался о том, что страна испытывает острую нехватку ракет для систем ПВО "Пэтриот" и просил отдать хотя бы 5% от американских запасов. И, видимо, это и есть официальный ответ Вашингтона на запросы.