В 47 случаях за год - 28 погибших: о зацепинге и его последствиях

В Челябинске подросток забрался на крышу движущегося трамвая. Лег под пантограф. Напряжение - около 700 вольт. А вылезти из этой смертельной ловушки самостоятельно уже не смог. Вызвали спасателей и аварийную службу. Благодарности спасатели не дождались. Молодой человек просто сбежал. Испугался наказания. Через несколько часов его нашли сотрудники полиции, провели профилактическую беседу, а родителям выписали штраф 30 тысяч рублей за простой трамвая.

Но не все истории зацеперов так заканчиваются. На глазах Максима погиб его тринадцатилетний друг Егор. Они тогда большой компанией штурмовали крыши электричек. И Егор случайно коснулся пантографа. Кириллу Кудрявцеву поездка на крыше электрички стоила потери пальцев. Ударило током, упал на землю. Машинисты вызвали скорую помощь.

"Нам позвонили из Следственного комитета и сказали, что наш сын в реанимации, произошла ситуация на железной дороге. Что он упал и чуть не умер Меня начинает, извините, трясти - что он находится в реанимации и ему была произведена ампутация пальцев", - вспоминает мама Кирилла.

Чем экстремальнее, страшнее все выглядит на видео - тем больше будет лайков в соцсетях. Это просто какая-то эпидемия "зацепинга", говорят в транспортных компаниях в разных городах страны.

"Зацепинг у нас происходит каждый день. Только в этом году у нас пострадало электрическим током 47 детей. Из них, к сожалению, 28 погибших. И каждый из них думал, что с ними этого не произойдет", - отметил Илья Мишулин, ведущий инженер по взаимодействию с пригородными пассажирскими компаниями РЖД.

В Следственном комитете говорят - страшно и то, что не только сами подростки, но и взрослые создают на просторах интернета специальные сообщества зацеперов. И фактически подталкивают детей к гибели.

"Это, как правило, люди, которые не нашли себя совершенно в обществе. Это люди, у которых нет никакого образования, нет стремления к поиску социально-значимой работы или общественно-значимой. Нет семей. За счет вот этого – это способ реализации. За счет того, сколько молодежи они привлекут к этому занятию", - объяснил Юрий Сафонов, исполняющий обязанности заместителя отдела криминалистики ЗМСУТ СК России.

На таких "вовлекателей" заведено уже несколько уголовных дел. А для несовершеннолетних зацеперов предусмотрена, как правило, административная ответственность. Штраф от двух до четырех тысяч рублей. Но если действия подростков создают реальную угрозу аварии, то сумма может быть в разы выше. В особых случаях возможна и уголовная ответственность. И главный вопрос - стоят ли всего этого эффектные фото и лайки в соцсетях? И стоит ли ради них идти на это добровольное самоубийство?

Или лучше все же зацепиться за жизнь.