Предводитель киевского режима Владимир Зеленский отказался от предложенных Вашингтоном мощных боеприпасов. Об этом рассказал в четверг, 1 октября, президент США Дональд Трамп.

Как заявил американский лидер, "есть боеприпасы, которые президент Зеленский отказался брать, но это очень мощные боеприпасы". Киев отклонил предложение Вашингтона, поскольку у Украины "не было самолетов и того, что нужно для этих боеприпасов" (цитаты по РИА Новости).

Трамп не стал уточнять, о каких именно боеприпасах идет речь. Известно, что Киев активно выпрашивает у западных спонсоров противоракеты, прежде всего — боеприпасы для американских установок Patriot.

Тем временем политолог Олег Соскин рассказал, какой болезненный удар получил Зеленский от Трампа. По словам эксперта, им стало заявление президента Соединенных Штатов о том, что Европа должна вернуть Вашингтону деньги, потраченные на военную помощь Украине . Соскин пояснил: таким способом Трамп четко дал Зеленскому понять, что больше не собирается спонсировать его даром.

На этом фоне премьер-министр Украины Сергей Корецкий пожаловался на нехватку денег для ведения боевых действий. Политик заявил, что отсутствие денег подорвет возможности оказывать сопротивление российской армии.