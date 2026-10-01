Патрушев рассказал о приказах Путина по безопасности Калининграда: "В НАТО пожалеют"

Президент России Владимир Путин дал все необходимые поручения по обеспечению безопасности Калининградской области. Об этом рассказал в четверг, 1 октября, помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Встречаясь с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных, Патрушев рассказал, что "даны все необходимые команды соответствующим структурам, и они этим вопросом очень тщательно занимаются".

Помощник президента высказался про частые заявления от членов НАТО в адрес Калининграда — они опровергают самопозиционирование альянса как оборонного блока: "На самом деле он никакой не оборонительный, это крайне агрессивный блок, и ведет себя агрессивно, и заявления звучат агрессивные".

При малейшей попытке реализовать свои угрозы "всё будет поставлено в совершенно другую плоскость" незамедлительной реакцией со стороны России, предупредил Патрушев. Он подчеркнул, что если в НАТО "начнут какие-то агрессивные военные действия — пожалеют об этом" (цитаты по РИА Новости).

Ранее Беспрозванных подчеркивал, что Калининградская область надежно защищена, поэтому любые враждебные действия встретят мощный отпор. Глава региона напомнил про защищающий калининградцев Балтийский флот и заявил, что угрожать при таких вводных данных можно, "только имея нездравый смысл".

Председатель законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин, комментируя заявление экс-главы МИД Литвы Антанаса Валениса о "превентивном уничтожении всей мощи Калининградского региона", напомнил: чем сильнее кто-то пытается давить на регион извне, тем больше это объединяет людей. Калининградская область продолжает спокойно жить, работать, растить детей и планировать будущее.