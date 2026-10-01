Страны Запада выпрашивали диалог с Россией на полях ГА ООН

Западные страны, в том числе и сторонники изоляции России, напрашивались на диалог с Россией на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В результате у российского министра иностранных дел Сергея Лаврова за неделю состоялось более 40 двусторонних встреч, сообщил замглавы МИД России Александр Алимов.

По словам Алимова, выпрашивали встречи с российскими представителями и те, кто обвиняет Россию во всех смертных грехах. Беседа состоялась даже с представителями государств, которые занимают непростую позицию по отношению к Москве, добавил замминистра.

Замминистра также прокомментировал отказ Вашингтона в выдаче ему визы на Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Алимов вспомнил цитату из фильма "Покровские ворота", отметив, что это мелко. Он заключил, что русскую дипломатию визовыми препонами не остановить, передает РИА Новости.