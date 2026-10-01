Заболевшая Ирина Хакамада запустила дом: кругом страшный бардак

Ирина Хакамада слегла с простудой. Как призналась 71-летняя писательница, из-за болезни она сильно запустила свой дом.

Хакамада на странице в соцсети поделилась домашним кадром. На фото Ирина запечатлела стол с пустыми тарелками и телевизор. Коуч отметила, что болеть — очень приятно, ведь это освобождает от всех обязательств, мол, можно позволить себе ничего не делать. "Болеть так приятно: бардак, телек и никаких „надо“", — написала экс-политик.

Но, позже Хакамада призналась, что не может долго валяться без дела. Уже следующим утром Ирина была в ресторане. Она отправилась на завтрак с сыном Даниилом.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Отметим, что Ирина Хакамада воспитала двоих детей — дочь Марию и сына Даниила. О младшей наследнице писательница часто рассказывает на своей странице в соцсети, но при этом крайне редко упоминает своего первенца.

Даниилу Котлярову сейчас 48 лет. Он появился на свет в первом браке Хакамады с Валерием Котляровым. Мужчина, в отличие от знаменитой матери, предпочитает не привлекать к себе внимания, он ведёт непубличный образ жизни. Несколько лет назад Даниил покинул Россию и обосновался в Гонконге.