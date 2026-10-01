Генпрокурор России призвал страны ШОС объединиться для борьбы с негативным влиянием на детей

Большая часть организаций, признанных в России нежелательными, продвигали деструктивные идеи среди молодежи. Об этом заявил генпрокурор России Александр Гуцан.

Он выступил с докладом на заседании генеральных прокуроров государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. В мероприятии, которое проходит в Казани, приняли участие представители 19 стран. Они обсуждают в том числе совместную работу с международной преступностью.

Александр Гуцан предложил объединить усилия для защиты молодежи от деструктивного влияния. По его мнению, существует общемировая тенденция негативного сетевого воздействия на несовершеннолетних.

"В последнее время количество деструктивного контента возросло. Во многом это связано с подрывной деятельностью украинских спецслужб и их пособников. Используя шантаж и угрозы, они склоняют подростков к совершению террористических актов и диверсий, снабжают инструкцией по изготовлению взрывных устройств. По нашим требования такая информация в интернете оперативно блокируется. Только в этом году доступ был прекращен к более чем 700 соответствующим ресурсам", - сказал Гуцан.