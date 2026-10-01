Администрация бывшего президента США Джо Байдена передала Украине значительно больше боеприпасов, чем израсходовали сами Соединенные Штаты. В последние шесть месяцев американские запасы активно пополняются, заявил американский лидер Дональд Трамп.

В то же время Трамп утверждает, что США в отличной форме. Пентагон серьезно пополняет запасы, производит вооружение и сохраняет его. У Америки много оружия, добавил президент США

В Москве заявляют, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию. Такая политика напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт, это игра с огнем. и являются "игрой с огнем". В МИД подчеркнули: любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной военной целью для России, передает РИА Новости.