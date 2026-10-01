На себя не похож: как выглядел в гробу Сергей Соседов

Сергей Соседов умер 23 сентября в Нерюнгри, куда приехал, чтобы возглавить жюри конкурса красоты. Близким журналиста понадобилось несколько дней, чтобы оформить все документы для транспортировки тела.

30 сентября с музыкальным критиком простились в Москве на Троекуровском кладбище. Черный гроб был установлен в центре траурного зала, вокруг — белоснежные розы. Рядом сидели самые близкие люди Сергея, и, конечно, его мама. Коллеги и поклонники подходили к гробу, оставляли цветы, некоторые рассказывали, каким человеком был Соседов.

А после, выйдя из траурного зала, народ обсуждал слухи, что журналиста планировали хоронить в закрытом гробу. Якобы лицо после падения на лестнице в якутском отеле и перелома основания черепа изувечено. Но за работу взялся профессиональный тонатокосметолог, привел Сергея в порядок, и гроб в итоге решили оставить открытым.

"Многие сошлись во мнении, что Соседов в своём последнем — скорбном! — путешествии был на себя не похож. И говорили, что-де слишком белое у него лицо, заострившийся нос, впалые глаза и щёки, разглаженные морщины — словом, весь комплекс посмертных признаков, который в медицине называют "маской Гиппократа". А иным казалось, что музыкальный критик просто стал безмятежным перед переходом в вечность. Но всё куда прозаичнее: объясняются такие перемены во внешности обезвоживанием и потерей мышечного тонуса", — рассказал друг музыкального критика Феликс Грозданов в своей колонке на сайте Metro.

Напомним, упокоился журналист на Перепечинском кладбище рядом с отцом. Родным Сергея предлагали похоронить его на Троекуровском, но мама Соседова Антонина Петровна сказала, что ей важно, чтобы муж и сын после смерти воссоединились.