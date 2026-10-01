Транспортную войну ведут украинские вооруженные формирования с весны против российских регионов. Попытки ВСУ устроить блокаду населенных пунктов переходят в их дистанционную осаду, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Как сказал дипломат на брифинге, киевский режим, начиная с апреля-мая 2026 года пытается блокировать целые регионы. Самые активные усилия Киев предпринимает по блокированию снабжения гражданского населения в городах и населенных пунктах Крыма, Херсонской, Запорожской и Белгородской областей, передает ТАСС.

Как подчеркнул представитель МИД России, атаки беспилотников ВСУ направлены в первую очередь против мирных граждан. В Москве, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что удары ВС России наносятся исключительно по военным целям.