США создают "государство в государстве" на территории Армении

Американский контроль над так называемым маршрутом Трампа в Армении способен привести к серьезным последствиям. Соединенные Штаты создают на этой территории "государство в государстве", заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов.

Вашингтон может применять санкции в отношении провозимых грузов, подчеркнул Шевцов. Учреждаемой американо-армянской компании будет отдано обеспечение безопасности на всем протяжении дороги. Армянская сторона будет осуществлять пограничный и таможенный контроль. Это означает возможность появления в Армении американских ЧВК и разведывательной инфраструктуры.

Замсекретаря Совбеза добавил, что из-за близости границы с Ираном безопасность всего маршрута окажется под вопросом. Кроме того, Вашингтон может ввести санкции, ограничивающие транзит грузов через "маршрут Трампа", передает ТАСС.