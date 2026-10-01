Кремль: Россия не планирует применять ядерное оружие в отношении Европы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не планирует применять ядерное оружие против Европы.

По словам представителя Кремля, в российских доктринальных документах четко оговорены условия применения ядерного оружия – в первую очередь это защита территориальной целостности.

Как уточнил Песков, если НАТО не планирует действий против России, то у альянса нет причин для беспокойства.

Вместе с тем пресс-секретарь президента отметил: то, что у России и Европы нет диалога, - это плохо. При этом Европе надо "умерить пыл" и понять, что любые попытки давления на Калининградскую область неприемлемы и чреваты.