В Кремле отметили значение встречи Путина и Трампа для всего мира

Президент России Владимир Путин был бы рад встретится с американским лидером Дональдом Трампом. Хотя наработок в отношении таких переговоров пока нет, они вполне могут состояться, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля убежден, что встреча Путина и Трампа на полях саммита АТЭС была бы необходима не только для России и США, но и для всего мира. Что же касается двусторонней встречи российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите, то к ней в Москве уже готовятся.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Путин ранее заявил, что настроен принять участие в этом форуме, однако поездка будет зависеть от внутренней ситуации в России, передает РИА Новости.