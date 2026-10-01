Группа "Черкизово" полностью преобразила столовую Одинцовского лицея №2

Свою новую столовую ученики второго Одинцовского лицея теперь называют "рестораном". После ремонта здесь ярко и современно.

"Она полностью изменилась, у нас никогда не было таких стильных светильников, разных плакатов. У нас столовая стала очень стильная и модная", - говорит Варя Почивалова, ученица 2 класса Одинцовского лицея №2.

"Безумно нравится сочетание цветов, все так гармонично выглядит, безумно красиво", - вторит ей (СНХ ТИТР Виктория Дуда, ученица 10 "Б" класса.

Одинцовский лицей стал победителем конкурса, который благотворительный фонд Группы "Черкизово" проводит уже четвертый год. Компания ремонтирует школьные столовые в регионах своего присутствия. В этом сезоне финалистами стали три школы - в Курской, Ульяновской и Московской областях.

Новое пространство для школьников в Одинцовском округе сегодня осмотрел его глава и представители Группы "Черкизово".

"Мы действительно хотим, чтобы дети принимали пищу в таких комфортных, радостных условиях, поскольку они проводят очень много времени в школе. И чтобы столовая стала таким приятным местом, где они могут покушать, провести время, пообщаться. Мы меняем полностью весь интерьер столовых, то есть здесь все новое. И при поддержке администрации района нам удалось полностью заменить оборудование на самое современное", - отметила Анастасия Михайлова, директор по коммуникациям Группы"Черкизово".

Это уже 13-я школьная столовая, отремонтированная благодаря "Черкизово". Помещение полностью обновлено: здесь появились зеркала, светильники и удобная мебель. А еще плакаты, которые в игровой форме рассказывают об основах здорового питания. Их разработали для школьников при участии специалистов Роспотребнадзора.