Мишустин отметил рост товарооборота между Россией и Беларусью

Скоро Москву и Минск свяжет высокоскоростное железнодорожное сообщение. Новая ВСМ сократит время в пути между столицами до трех часов. Меморандум о строительстве магистрали подписали министры транспорта двух стран.

Произошло это в Минске - по итогам заседания Совета министров Союзного государства. На встрече глава российского правительства Михаил Мишустин отметил рост товарооборота между странами. По итогам прошлого года он превысил 4 триллиона рублей. В приоритете - укрепление кооперационных связей для развития высокотехнологичных производств.

Российская делегация посетила выставку "Иннопром", где Мишустин рассказал о российских прорывных проектах, благодаря которым удалось заместить зарубежные аналоги в разных сферах экономики.