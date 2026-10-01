Мишустин отметил рост товарооборота между Россией и Беларусью

Скоро Москву и Минск свяжет высокоскоростное железнодорожное сообщение. Новая ВСМ сократит время в пути между столицами до трех часов. Меморандум о строительстве магистрали подписали министры транспорта двух стран.
Произошло это в Минске - по итогам заседания Совета министров Союзного государства. На встрече глава российского правительства Михаил Мишустин отметил рост товарооборота между странами. По итогам прошлого года он превысил 4 триллиона рублей. В приоритете - укрепление кооперационных связей для развития высокотехнологичных производств.
Российская делегация посетила выставку "Иннопром", где Мишустин рассказал о российских прорывных проектах, благодаря которым удалось заместить зарубежные аналоги в разных сферах экономики.
"Во всех этих отраслях мы готовы делится компетенциями и опытом с нашими ближайшими соседями и друзьями. Ведь больших успехов для укрепления промышленной базы можно добиться, развивая именно нашу межгосударственную высокотехнологичной промышленную кооперацию. Россия открыта к такому диалогу. Как подчеркивал президент России, укрепляя технологический суверенитет, мы намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы, поддерживать инициативы иностранных партнеров", - отметил Мишустин.