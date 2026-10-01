Путин: Мир подошел к решающему моменту развития

Владимир Путин 1 октября выступает на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Тема встречи - "Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?".

Президент заявил, что "всем нам, востоку и западу, северу и югу рано или поздно придется договариваться о мировом устройстве".

"Мир подошел к решающему, поворотному моменту развития", - констатировал российский лидер.

Тревожные тенденции в международных делах заставляют задуматься прежде всего о сохранении глобального мира прямо сейчас, подчеркнул Владимир Путин.

"Человечество еще не полностью осознало калибр вызовов, с которыми сталкивается. Это начало абсолютно новой реальности", - также сказал глава государства.

По словам Путина, масштаб перемен просто огромен, не случайно сейчас так много споров о будущем.

Нужно избежать "самых катастрофических сценариев", когда человечество скатится на грань выживания, указал президент.