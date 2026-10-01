Путин указал на риски и призвал к осмотрительности

Классические партийные системы все меньше отражают быстро меняющуюся социальную структуру государств. Ситуация в мире будет меняться по мере ухода западной гегемонии. Однако эти перемены означают и определенные риски, заявил президент России Владимир Путин в выступлении на форуме "Валдай".

Масштаб уже произошедших в мире и грядущих перемен огромен. Ответственность мира за общее будущее — не абстрактный лозунг, подчеркнул российский лидер.

Путин подчеркнул, что ответить на многие риски невозможно, не принимая во внимание то, как сегодняшние решения скажутся в будущем.