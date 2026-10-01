Путин сделал тревожное предупреждение: "Продолжение конфликтов в мире весьма вероятно"

Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что, по его мнению, продолжение конфликтов в мире вероятно - таковы тенденции.

Вместе с тем, указал президент, мировая ситуация будет меняться к лучшему по мере ухода от западной гегемонии.

По словам главы государства, на пути к многополярности мир ждет множество рисков, а их минимизация - основная задача.

Нужно избежать катастрофических сценариев, предпринимать практические действия, чтобы не допустить скатывания человечества к грани выживания, подчеркнул Владимир Путин.

Реальное влияние Запада в мире снижается, констатировал глава государства.