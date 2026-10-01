Путин констатировал, что ООН управляется не так, как было задумано

Выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин констатировал - ООН сегодня управляется не так, как было задумано.

По словам президента, Запад оказывает непропорционально большое влияние на организацию. Россия же поддерживает идею справедливой реформы ООН.

Как подчеркнул глава государства, трансформация ООН - это не только расширение Совета безопасности, это новое наполнение, содержание работы организации.

По словам Владимира Путина, структура ООН должна отражать все многообразие мира, все более существенную роль там должны играть Азия, Африка, Латинская Америка.

Созданные после 1945 года международные институты не отражают ситуацию в мире во второй четверти XXI века, добавил российский лидер.