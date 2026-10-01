Путин призвал к контролю в сфере искусственного интеллекта

Социально-гуманитарные аспекты распространения искусственного интеллекта сейчас анализируются более пристально и тщательно, чем технические или экономические. Неконтролируемое внедрение ИИ в сферы, которые всегда оставались важными и чувствительными для нравственного развития человека, опасно, заявил президент России Владимир путин.

Выступая на форуме "Валдай", российский лидер напомнил мнение экспертов, которые предупреждают: распространение искусственного интеллекта может стать очередной попыткой привести всех к общему знаменателю. Попыткой с помощью кем-то настроенных алгоритмов прийти к обезличиванию, сказал президент.

Есть опасность таким путем прийти к "цифровому тоталитаризму" при развитии ИИ. Это, вероятнее всего, обернется результатом тупиковым, мрачным и антигуманным - как и тоталитарные общества прошлого, заявил Путин.