Владимир Путин, выступая на пленарном заседании клуба "Валдай", обратился к Западу фразой, которую регулярно произносил кот Леопольд в одноименном мультфильме.

"Давайте жить дружно", - сказал Путин, добавив, что ранее уже выступал с таким призывом.

Президент призвал западные страны не превращать в государственную идеологию русофобию, уничтожение и убийство русских людей. По мнению Путина, если "мы хотим жить, а все хотят жить", то нужно жить дружно и вместе искать пути реализации этого призыва.

Глава государства также добавил, что Россию сознательно поставили в ситуацию, когда она была вынуждена защищать себя с оружием в руках отвечать на агрессию.

В декабре 2020 года не ежегодной пресс-конференции президент уже цитировал кота Леопольда, отвечая на вопрос журналиста ВВС, чувствует ли Россия ответственность за ухудшение отношений с Западом. Путин тогда отметил, что по сравнению с властями стран Запада российские власти являются "белыми и пушистыми".