Путин: Россия была вынуждена защищать себя с оружием в руках

Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что в мировой политике сейчас нарушаются все мыслимые и немыслимые табу, а принцип "сила есть - ума не надо" кажется главенствующим для ряда стран, но до добра это не доводит.

Россию сознательно поставили в ситуацию, когда она была вынуждена защищать себя с оружием в руках, подчеркнул президент, говоря об украинском конфликте.

Не надо было русофобию и убийство русских людей превращать в государственную идеологию на Украине, заявил российский лидер.

Таким образом, Россию сознательно подвели к украинскому конфликту, констатировал президент.

По словам Путина, правда в том, что не Россия начала воевать, а с Россией начали воевать. Если мы хотим жить, а все хотят жить, то "давайте жить дружно", добавил глава государства.

Вместе с тем президент обвинил позднее советское руководство в наивности, беспечности и слепом доверии Западу.