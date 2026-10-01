Путин заявил о перспективе для нации

Истинное величие государства невозможно без способности идти в ногу со временем, а в идеале - опережать его. Нации нужна перспектива. Без прошлого нет будущего, но и без будущего прошлое теряет смысл, заявил президент России Владимир Путин.

Выступая на форуме "Валдай", российский лидер отметил, что прежнему гегемону неизбежно придется признать многополярность мира. Ему нужно научиться сотрудничать со странами мирового большинства на условиях их коренных интересов. Путин признал, что это не произойдет быстро, странам придется жить в нестабильных условиях.

Российский лидер подчеркнул, что странам Востока, Запада, Севера и Юга рано или поздно предстоит договариваться о принципах формирования нового мирового устройства. Устройства, способного обеспечить прогресс и развитие человечества на следующие десятилетия, подчеркнул президент.