"Настоящая трагедия": Путин высказался о распаде СССР, указав на роль Запада

Наша страна пережила обвал государственного устройства, который стал настоящей трагедией для десятков миллионов людей, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам президента, развал СССР стал результатом недальновидности советского руководства.

Глава государства назвал ошибкой желание советской власти понравиться Западу - именно это и сыграло в судьбе СССР разрушительную роль. Причем не только в судьбе СССР, но и для долгосрочной мировой стабильности.

Путин добавил, что западные лидеры хотели перекроить мир под себя и "урвать" свою долю от советского наследия.