Путин подчеркнул незыблемость гуманитарных норм у российских военных

У Владимира Путина нет иллюзий, что войны когда-нибудь прекратятся. Выступая на пленарном заседании клуба "Валдай", президент отметил, что вооруженные конфликты является неотъемлемой частью человечества.

"Иллюзий нет, войны были всегда, есть и, скорее всего, будут", - сказал Путин, добавив, что цифровизация и автоматизация войны ведёт к дегуманизации и одичанию человечества.

Это, полагает президент, говорит о необходимости выработки правил вооруженного противостояния.

"Необходима непредвзятая, профессиональная международная дискуссия о современной современном способе ведения вооружённой борьбы, как сохранить гуманитарные рамки, ограничить наиболее жёсткие проявления вооружённых конфликтов, связанные с ростом разрушительных возможностей", - сказал глава государства.

Путин отметил, что российские военные всегда руководствовались незыблемостью гуманитарных норм ведения войны и никогда первыми не атаковали объекты гражданской инфраструктуры.