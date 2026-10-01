Путин предупредил о "моменте, когда ничего уже нельзя будет изменить"

Владимир Путин заявил в ходе выступления на пленарной сессии форума "Валдай", что может наступить момент, "когда ничего уже нельзя будет изменить", имея в виду мировой военный конфликт.

По словам президента, такой момент "может наступить очень быстро и неожиданно для всех".

Как отметил глава государства, политика эскалации боевых действий и санкций, которой придерживаются западные страны, никогда не бывает односторонней: на разрушительные шаги одной стороны всегда следует ответ другой.

"Если ружье висит на сцене, то в конце-концов оно должно выстрелить", - констатировал Путин. И добавил: такого развития событий следует избежать.

Вместе с тем российский лидер указал на то, что вооруженные конфликты есть и будут, это неотъемлемая часть существования человечества, но сейчас надо поднять вопрос о правилах ведения таких конфликтов.