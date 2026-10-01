Путин назвал ответственных за завтрашний день

Ответственность за завтрашний день несет все мировое сообщество – и это не метафора, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер выразил надежду, что потомки смогут узнать из будущих учебников истории, что вторая четверть 21 века стала эпохой, когда технологическая революция превратилась из угрозы в инструмент развития.

Человечеству пора начать решать проблемы социального неравенства, экономической деградации, начать строительство нового, устойчивого миропорядка. Если же этого не произойдет, то учиться по этим учебникам будет некому - да и учебников этих не появится, считает Путин.

Российский лидер выделил два основных аспекта угроз. Один из них — развитие искусственного интеллекта, в том числе в военной сфере. Путин напомнил: есть случаи, когда ИИ сам принимает решения во многих отраслях - притом, что человек не может мгновенно анализировать огромный объем информации.